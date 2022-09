Quatre anys de presó després de ruixar un bar de Puigcerdà amb benzina per cremar-lo

Andorra la VellaLa secció quarta d'Audiència de Girona condemna un home a quatre anys de presó per un delicte d'incendi comès a un bar de Puigcerdà, tal com informa Ràdio Seu. Ha quedat provat que l'acusat va ruixar de benzina l'interior del local, per després calar-hi foc.

La fiscalia demanava d'entrada una pena considerablement més elevada, de catorze anys de presó, juntament amb una multa de 1.800 euros per delictes lleus de lesions. No obstant això, el ministeri públic ha decidit finalment acceptar els dos atenuants sol·licitats per la defensa. El primer d'ells, per "dilacions indegudes" per part de l'Audiència, pels quatre anys que ha trigat a arribar el judici. En el cas del segon, per la severa drogaddicció de llarga durada que pateix l'autor de l'incendi. L'acord entre les parts ha rebaixat, de fet, la multa únicament 180 euros.

Tal com recull la sentència, els fets es van produir la nit del 5 d'abril de 2018, quan l'acusat es trobava consumint drogues i alcohol en un bar de la capital cerdana. Un bar on també estava la persona que li subministrava les substàncies. El drogaddicte considerava que l'última dosi que li havia venut "no estava bé", el que va provocar el seu empipament. La seva solució va ser anar a comprar 1,85 litres de benzina, tornar al bar, escampar-hi el combustible per finalment calar foc.

Cal recordar que, a conseqüència d'aquest incendi intencionat, dues persones van ser ateses per inhalació de fum.