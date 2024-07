Els quatre ferits per l'explosió d'una embarcació són una família andorrana

Andorra la VellaQuatre membres d’una mateixa família andorrana, un pare i una mare amb els dos fills menors d’edat, han resultat ferits aquest dijous en una explosió en l’embarcació d’esbarjo amb la qual navegaven a pocs metres de distància de la Platja Llarga de Tarragona. El pare i un fill van resultar ferits greus, Els fets han tingut lloc quan passaven pocs minuts de les dotze del migdia i, per causes que es desconeixen, s’ha produït una deflagració en la zona de coberta amb el consegüent incendi.

Els quatre ocupants, amb diverses ferides provocades per les flames, han saltat ràpidament a l’aigua i han començat a nedar cap a la platja. La família andorrana estava passant les vacances a la costa tarragonina.

Vigilants del servei de socorrisme de la Creu Roja han vist l’explosió i han alertat immediatament als serveis d’emergències. S’han desplegat per la zona efectius dels Bombers de la Generalitat, de Salvament Marítim, de la Guàrdia Civil, de la Guàrdia Urbana de Tarragona, dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els quatre membres de la família han pogut arribar nedant fins a la sorra, on han rebut les primeres atencions per part dels sanitaris en el Càmping Les Palmeres.