Recerca de qui forma el grup de traders d'Andorra 'Leviatan' que ha fet perdre 17 milions a milers de joves espanyols

Andorra la VellaLeviatán. Aquest és l’únic nom que tenen els milers de joves llatinoamericans i espanyols que han confiat en els consells econòmics d’un misteriós trader i han perdut 17 milions d’euros. Sobre el famós Leviatán es desconeix pràcticament tot, l’únic que se sap és el número de telèfon del compte de Telegram que utilitzava per comunicar-se amb els seus “clients”, ara ja eliminat. Leviatan seria un pseudònim sota el qual s’ocultarien dues o tres persones amb residència a Andorra. Ningú sap com són ni com contactar amb elles, però sí que circulen captures dels que serien els seus perfils d’Instagram -amb les cares i els noms d’usuaris esborrats- i hi ha gent que assegura que són ells.

Aquesta situació ha derivat en què hi hagi una recerca intensiva per saber qui són els integrants de Leviatan perquè part dels més de 2.300 joves que han perdut els seus diners han manifestat la voluntat de plantejar una reclamació judicial per danys i perjudicis. La potencial demanda judicial no és segura, però davant de l’opció s’estan movent al Principat, segons fonts properes al cas, diferents accions per descobrir qui són Leviatan. La sospita que podrien ser persones residents que han vingut a Andorra i que es dediquen al món de les criptomonedes han obert una possibilitat d’establir qui podrien ser. Més enllà de la reclamació, segons les fonts consultades, hi ha una voluntat de fer públic qui són els responsables perquè no hi hagi altres joves que tornin a patir les mateixes conseqüències. Cal recordar que els joves han perdut els diners, però Leviatan guanyava un 25% dels guanys quan els joves obtenien beneficis de les operacions. I la voluntat de no voler donar explicacions i haver eliminat el compte que s’utilitzava per contactar amb els clients ha estat molt mal rebut pels afectats.

Després de fer-se pública la situació, hi ha nombrosos experts que han donat la seva opinió al respecte. El despatx d’advocats Jiménez i Lozano, per exemple, es va posar en contacte amb alguns afectats, segons Nació Digital, i els va convidar a fer una reclamació col·lectiva contra Roboforex, la plataforma amb la qual treballaven, no contra el misteriós Leviatán. Però hi ha persones que desconfien, pensen que no arribaran a res i que l’únic que faran serà perdre més diners. En aquesta línia, diversos especialistes han opinat que si els joves van acceptar copiar una inversió, sense saber si era bona o no, “estaven jugant”. Així, segons ells, els han enganyat perquè han perdut diners, però i si hagués sortit bé, “què haurien dit?”, han reflexionat.

Adrián Saenz.

Molts dels que van acabar a Leviatan hi van arribar, expliquen diversos afectats consultats, després de veure els vídeos d’Adrián Sáenz, un creador de continguts que suma més d’1,2 milions de subscriptors a YouTube, 160.000 a Instagram i 130.000 a TikTok. ¿A què es dedica? Sáenz acumula quatre anys pujant vídeos a les xarxes socials sobre ‘dropshipping’ (venda de productes directament des del majorista), comerç electrònic, vendre a Amazon, pòquer, lloguer a Airbnb, fons d’inversió, mineria de criptomonedes o NFTs. Qualsevol mètode amb què es pugui guanyar diners és susceptible d’aparèixer al seu canal. Un vídeo on parla de la inversió a Leviatán està adjunt a la notícia.

El mètode d’inversió que el trader oferia als joves s’anomena copytrading i consisteix a copiar els moviments d’un inversor expert per guanyar diners. En aquest cas, de Leviatán, que cobrava una comissió del 25% sobre els guanys que aconseguien els seus clients cada dia. El dipòsit mínim per començar a copiar-lo era de 3.000 euros. Segons una captura del seu perfil a Telegram que ha transcendit, van arribar a copiar-lo més de 2.300 inversors. Tot i que quan va aparèixer, el copytrading no va tenir gaire èxit, darrerament ha experimentat un boom, sobretot entre els més joves.

Leviatán treballava amb la plataforma d’inversió Roboforex, registrada a Belice i no supervisada a l’Estat, que entre altres serveis, ofereix la possibilitat de fer copytrading. El que aquest famós trader oferia als seus clients era copiar de forma automatitzada les seves inversions i, quan Leviatán guanyava, el guany es replicava percentualment en el compte del client en relació amb el capital introduït.

Concretament, Leviatán operarava en el mercat de divises comprant i venent dòlars i euros i actualitzava els seus seguidors amb totes les novetats través d’un canal de Telegram en què només ell podia escriure. El que feia era enviar un resum diari amb els guanys i un comentari de mercat. Malgrat això, el dia en què els joves van perdre els 17 milions, el 5 de juliol, va quedar mut.

L’endemà el grup es va disculpar, “Sentim molt la pèrdua que hem tingut”, escrivia i oferia una explicació superficial: “No és una situació normal per la pandèmia, la guerra, la demora en la pujada dels tipus per part del Banc Central Europeu (BCE), la inflació i la por dels inversors”. A més a més, el trader convidava a continuar invertint: “De res serveix lamentar-se pel succeït, ara toca aprendre. Així és la vida, quan caus t’has d’aixecar. Aquest és l’únic camí cap a l’èxit i nosaltres el recorrerem, vosaltres decidiu si voleu acompanyar-nos o no”. Com que Leviatán va esborrar el canal de Telegram, tots els missatges van desaparèixer amb ell.

Quan els joves es van adonar de tots els diners que, en conjunt, havien perdut, van passar dues coses. La primera, que van continuar queixant-se pel perfil de Telegram mentre no el van tancar, on van valorar emprendre accions legals conjuntes contra el trader i van deixar escrits missatges com “Ens han vacil·lat” o “Si un fons d’inversió perd aquesta pasta, s’obririen investigacions a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a Espanya”. La segona, que el trader en qüestió va obrir un nou perfil a la plataforma i va captar 600 nous inversors, però, de nou, va fer fallida.