Rep 7.300 euros d'indemnització perquè un teleesquí la va fer caure

Andorra la VellaUna dona ha rebut una indemnització de 7.300 euros per la caiguda que va patir en un teleesquí d'unes pistes andorranes on per un excés de tracció de l'aparell va caure. La lesió va ser una fissura vertebral en L1. Tant en primera instància com en segona, la Justícia ha donat la raó a la dona, una turista de Girona, en considerar que l'estació havia d'avisar als usuaris que aquell teleesquí era especialment perillós. El camp de neu s'oposava perquè la víctima seria l’única esquiadora que es va lesionar dels quasi 2.000 que van utilitzar el teleesquí aquell dia. El Tribunal ha considerat que "no sabem res dels altres i que l’aspecte determinant no és la perillositat intrínseca del giny sinó les condicions de la seva utilització per un usuari concret".

Un element clau en la condemna a l'estació va ser la declaració de l'encarregat de la zona que va indicar que era un teleesquí “complicado” i “difícil”, per la seva inclinació, i que tenia “mala leche” (tot i fent un gest que permet entendre que es refereix a la força de tracció del mateix), confirmant així l’afirmació de la demandant que la caiguda fou la conseqüència d’una forta estrebada del teleesquí.

L'estació es defensava incidint en què la dona va ser l'única lesionada dels 2.000 usuaris que va tenir el teleesquí

S'ha considerat que la lesió patida, una fissura vertebral al nivell de L1, és compatible amb la mecànica de l’accident que va descriure, és a dir el fet d’haver patit una forta fuetada i una caiguda “sobre el cul”.

Avís als esquiadors

S'obre el dubte sobre si el dany hauria pogut evitar-se amb l’adopció de mesures de seguretat adaptades doncs, a partir del moment on queda demostrat que la instal·lació presenta un risc superior al normal o a l’habitual, és a l’explotador de demostrar que va emprar totes les precaucions per evitar que sobrevinguin els accidents. En concret, "adoptant normes específiques d’informació i fins i tot d’accés a dita instal·lació per tal d’assegurar-se que tots i cadascú dels esquiadors que hi accedeixen tenen la informació suficient per preparar-se de manera adequada, adaptar el seu nivell de vigilància, o renunciar a accedir si queden informats" que el teleesquí tirava molt fort.