Rep quatre cops de puny sense cap motiu davant la seu de la Justícia

Andorra la VellaTot i que aquest tipus de fets són més propis de pel·lícules o de vídeos virals per la xarxa, un home estava al carrer davant de la Seu de la Justícia i va arribar un altre i sense dir res li va donar quatre cops de puny i va marxar. Els cops van ser entre la cara i el coll. La víctima va anar al servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell on li fou diagnosticat un eritema latero-cervical bilateral que no requerí assistència mèdica ni de tractament per a la seva curació. Ho va denunciar a la policia i va comentar que pel que sabia, el que havia sentit, hauria estat "un tal M". Una testimoni l'hauria identificat.

El tal 'M' va ser acusat d'una contravenció penal de lesions doloses. Es tractava "d’una agressió gratuïta" i es recordava que "l’encausat ha estat condemnat fins a nou ocasions amb anterioritat". Com passa sovint en aquests casos de lesions on l'acusat no anirà a la presó, la víctima i la testimoni no van anar a declarar al judici. L'acusat ha quedat absolt sense cap càrrec.