Una resident argentina, assassinada a Brasil

Andorra la VellaLa resident argentina Florència Aranguren va arribar diumenge passat des d'Andorra, on havia viscut els últims mesos, a la ciutat brasilera Buzios amb la idea d'instal·lar-se per a la temporada d'estiu. Dimecres era morta. Hi ha un vídeo de la càmera d'un establiment de carretera on se la veu abans de ser assassinada. A les 7.06 del matí, a Aranguren, de 31 anys, caminant en direcció cap a la platja, acompanyada del seu gos amb corretja. A les 7.28 entra en escena un home amb bicicleta, dirigint-se cap al mateix sentit. La jove va ser trobada apunyalada i la bicicleta va ser abandonada prop de la zona del crim. La policia brasilera cerca a l'home de la bicicleta com a principal sospitós d'un crim del qual no se saben els motius.

Florència era inseparable de la seva mascota: un gos mestís de color marró i blanc. Justament l'animal estava lligat a un pal a pocs metres del cos d'Aranguren, quan un veí la va trobar sense vida. La noia havia sortit a passejar amb el gos, que se suposa va ser testimoni . La Policia va trobar al gos banyat en sang. Creuen que va intentar defensar a la seva propietària al moment en què va ser atacada.

En les seves xarxes socials, la víctima solia compartir imatges amb amics i algunes fotos al costat de la seva mascota. “Aquí, la vagància. De migdiada en migdiada després de cada passeig”, va escriure el març de 2016, on se la pot veure al costat del gos.