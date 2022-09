Reté una dona sobre qui té una ordre d'allunyament per agressió i en detenir-lo li troben 6 grams d'heroïna

Andorra la VellaUna patrulla de la policia es va desplaçar a un domicili particular d'Andorra la Vella per un avís sobre un possible cas de violència domèstica. Quan els agents van arribar al domicili es van adonar que l'home havia agredit a la seva parella sobre la qual tenia una ordre d'allunyament. Al mateix temps van constatar que l'estava retenint en el domicili contra la seva voluntat. Dins del registre que es fa de la zona, els policies van trobar un recipient amb diferents embolcalls que sumaven 6,7 grams d'heroïna i que l'home havia intentat amagar llençant-los per la finestra del domicili. L'home, resident de 31 anys, va ser arrestat per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, contra l’Administració de Justícia, contra la llibertat i contra la salut pública.