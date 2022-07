Ruta alternativa entre Andorra i Perpinyà

Andorra la VellaL’incendi que havia portat a tallar la carretera RN116 que uneix Andorra i Perpinyà des d’ahir a dos quarts de tres de la tarda s’ha controlat finalment 24 hores després. Han cremat 65 hectàrees a Serdinya i han participat prop de 200 bombers i mitjans aeris. Fins a les tres de la tarda s’ha estat controlant que no hi haguessin rebrots i finalment s’ha reobert la RN116, però amb pas alternatiu. Al llarg de la tarda és possible que es reobri en els dos sentits. Es continua investigant l’origen del foc i la causa més probable és una burilla llençada des d’algun cotxe, perquè les flames es van iniciar a tocar de la carretera.