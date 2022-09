S'agredeixen davant dels fills menors i són detinguts

Andorra la VellaLa policia deté una parella per discutir i agredir-se en presència dels fills menors d'edat. Segons informen en el balanç de detencions que publica setmanalment el cos d'ordre, els fets van tenir lloc aquest diumenge al migdia quan, els agents van ser requerits en un domicili particular perquè un home i una dona, de 23 i 25 anys, respectivament, havien iniciat una discussió davant els infants i s'havien agredit mútuament, motiu pel qual són arrestats per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.