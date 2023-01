S'estampa contra un cotxe aparcat quintuplicant la taxa d'alcoholèmia

La MassanaLa policia ha detingut aquest dimarts a la matinada a un home per quintuplicar el límit d'alcoholèmia permès al volant després de patir un accident de danys materials. Segons han informat des del cos d'ordre, els fets han tingut lloc als volts de les 2.45 hores a la carretera entre la Massana i Arinsal quan el jove, de 29 anys, ha xocat contra un vehicle que estava estacionat a la via. Arran dels fets, els agents han procedit a fer-li el pertinent control d'alcoholèmia, on ha donat un resultat d'alcohol per litre de sang de 2,77.