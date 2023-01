S'estimba beguda i drogada contra altre cotxe del qual surt una jove projectada contra un mur

Andorra la VellaUna jove beguda conduïa a altíssima velocitat per Escaldes sortint cap a Encamp i portava un noi al costat com a copilot. L'embriaguesa i l'excés de velocitat van provocar que, quan estava a l'altura de l'aparthotel El Conseller, la dona va perdre el control del vehicle i va derrapar en una lleugera corba a la dreta.

El cotxe va sortir de la via i va impactar contra la part del darrer d'un turisme que estava aparcat fora de la carretera. L'impacte va ser tan violent que l'ocupant del vehicle aparcat va sortir disparada del cotxe i es va estimbar contra el mur que hi havia davant.

La víctima va patir ferides molt greus que li van provocar estar mesos amb immobilitzacions i ha patit seqüeles indefinides per algun dels traumatismes. L'acompanyant de la jove que conduïa també va patir ferides, però de molt menor temps de curació.

La prova d’alcoholèmia en sang de la conductora va donar un resultat positiu de 2,20 g/l grams d’alcohol per litre de sang i un resultat positiu al consum de cànnabis en analítica d’orina. No es va poder acreditar que hagués fumat però aquell dia. S'havia pres, a més, dues pastilles del fàrmac “Noctamid”, una estona abans de produir-se l’accident”.

La conductora tenia penes prèvies, sobretot per alcoholèmies, ja que entre el 2012 i el 2021 ha estat condemnada set cops pels tribunals andorrans.

En la seva defensa, la dona va assegurar que prenia la medicació “noctamid”, a raó de dues pastilles barrejades amb alcohol, estava passant per un moment complicat de la seva vida, i ara està intentant reconduir-la i es troba molt penedida pels fets d’autes, entén que la seva conducta no té excusa, tot i que portava 9 anys amb tractament per la deshabituació de l’alcohol i de substàncies estupefaents, en

l’actualitat no beu, ni pren drogues.

La dona ha estat condemnada a nou mesos de presó condicional i quatre anys sense carnet. S'ha considerat que "són fets molt greus, compte tingut les conseqüències causades, en particular en consideració a les ferides molt importants causades a XXX., i que haurien pogut produir un resultat mortal

en altres circumstàncies. No podem oblidar que la recurrent ha sigut condemnada set vegades des del 2012 fins 2021, de les quals quatre en relació amb la conducció del vehicle (tres d’alcoholèmia, una recent de crebantament de condemna (...), demostrant la seva gran perillositat per la seguretat pública i la seva dificultat de reinserció".