S'identifica amb un document fals i acaba detingut

Andorra la VellaDurant la matinada del dimecres al dijous la policia ha efectuat la detenció d’un home de 31 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic i contra l’administració de justícia. Segons expliquen des del cos d’ordre, l’individu es va identificar amb una identitat falsa i, a més, no va respectar una pena substituïda per una expulsió del país per un període de cinc anys.