S'identifica amb un nom fals en dues ocasions davant la policia i acaba sent detinguda

Andorra la VellaLa policia va detenir dijous de la setmana passada una dona, resident de 31 anys, com a presumpta autora d'un delicte contra el tràfic jurídic per haver donat una identitat falsa, en fins a dues ocasions, als agents de la policia. Segons s'indica al balanç de detencions que publica setmanalment el cos d'ordre, els efectius es van desplaçar a un local de restauració de la Massana per citar a una de les seves treballadores al servei d'immigració i, en el moment de verificar la seva identitat a través d'un document, van comprovar que no es corresponia amb la informació que havia donat en ocasions anteriors davant els seus serveis, motiu pel qual va ser arrestada.