S'investiga el motiu de l'accident amb sis mort a la carretera d'accés a Andorra

Ax-les-ThermesLa Prefectura de l'Arieja ha fet públic a través dels mitjans francesos que s'estan investigant les causes de l'accident que ha tingut lloc aquesta tarda a l'RN-20, la carretera de connexió amb Andorra des de l'Arieja. Segons aquestes fonts s'està procedint a determinar quins han estat els motius del xoc frontal entre un vehicle de matrícula francesa i un d'espanyola i que ha provocat sis morts. També s'està procedint a la identificació de les víctimes ja que tots els ocupants dels dos turismes o han mort o ferits greus o molt greus. S'indaga com s'ha pogut produir un xoc frontal tan directe entre els dos turismes.

Sis persones han mort i quatre han resultat ferides de gravetat en un xoc frontal entre dos vehicles. I dels quatre ferits hi ha dos pels quals es tem per la seva vida i han estat transportats en helicòpter a l'Hospital Purpan de Tolosa. Els altres dos han estat portats en ambulàncies a l'Hospital. Dos cotxes han estat implicats en el xoc. Un Toyota Corolla de matrícula francesa amb quatre víctimes mortals, dues de les quals són nens. I un Peugeot Expert amb matrícula espanyola on han mort dues persones.

L'accident ha tingut lloc en les proximitats del viaducte de Najar i ha obligat a tallar la circulació en la carretera RN20 que ,com connecta amb Andorra, està molt transitada en aquestes dates.