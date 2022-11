Sis anys de presó, la petició de la fiscalia per l'acusat d'abusos sexuals a Tremp

Andorra la VellaA l'inici del judici a un home per abusos sexuals a menors a Tremp, dues nenes de 14 anys han explicat a l'Audiència de Lleida que l'acusat les va abordar i que a una d'elles li va tocar els pits, mentre que a l'altra li va fer un petó als llavis, segons ha informat Ràdio Seu. Els fets ara jutjats es van produir l'any 2019, quan les dues menors tenien només 11 anys; i el presumpte pedòfil, 58.

Segons ha informat l'ACN, una de les nenes ha dit que a la primavera d'aquell any l'acusat li va tocar els pits a la part posterior d'un local que fa les funcions de mesquita a la capital del Pallars Jussà. I l'altra ha detallat que més endavant, l'octubre de 2019, l'acusat li va demanar si el podia ajudar amb unes cartes perquè no sabia llegir i que, un cop al portal, la va agafar pel braç i li va fer un petó als llavis. Aquesta última ho va denunciar als Mossos el mateix dia. En el judici, l'agent que la va atendre ha declarat que ella estava "nerviosa, tremolava i se sentia avergonyida".

La fiscalia demana 6 anys de presó, tres per cadascun dels dos delictes d'abús sexual a menors, i que l'acusat indemnitzi a cadascuna de les víctimes amb 1.500 euros per danys morals. En canvi, la defensa sol·licita l'absolució. L'home ha dit que a la nena del portal la coneixia, perquè era la filla d'un veí de la ciutat, i que la menor va defugir la seva petició per, suposadament, ajudar-lo a llegir un paper, i va marxar. En aquest sentit, ha negat que li fes un petó als llavis. Pel que fa a la nena de qui va abusar presumptament a dins del temple musulmà, ha afirmat que no la coneixia i que no s'hi va ni acostar.

Les nenes, en canvi, sostenen que l'acusat va abusar d'elles. A més a més, la psicòloga de l'EATAV ha declarat que considera "creïble" el relat de totes dues menors. Una d'elles ha donat més detalls, com ara que l'home la va abordar per darrere, en una sala de la mesquita on estava sola amb el seu germà petit esperant el seu pare, i que tot i que li va dir que parés i va intentar treure-se'l de sobre, no va parar fins que hi van entrar d'altres homes. I l'altra ha dit que quan li va fer el petó va intentar marxar, però l'home la va agafar pel braç, i que finalment va aconseguir fugir quan va aparèixer una veïna.

Malgrat aquesta presència de testimonis en tots dos fets, l'advocat de la defensa considera que existeixen "dubtes i contradiccions" en les declaracions de les nenes i que s'hauria de fer "prevaldre la presumpció d'innocència". A més, posa en dubte la motivació de la menor de la mesquita, que no va denunciar els fets fins que no va saber què li havia passat a l'altra. La fiscalia, en canvi, fa seves les paraules de la psicòloga, que ha declarat que aquesta menor va intentar explicar-li al seu pare què havia passat, però que "no la va entendre". La nena també li va explicar que, quan es va assabentar del que li havia passat a l'altra nena, va veure que el seu no era un cas aïllat i per això es va decidir a "fer una passa endavant" i denunciar-ho, perquè es va adonar que el que li havia passat feia uns mesos "no estava bé".