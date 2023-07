Sis mesos d'inhabilitació i 12.000 euros: la petició de la fiscalia per les acusacions de Vanessa Mendoza a Govern

Andorra la VellaVanessa Mendoza va anar a un Comitè de l’ONU a explicar la situació de l’avortament a Andorra i va acusar Afers Socials d'obligar menors violades a tenir els fills per poder-los donar en adopció. Quan les treballadores d’Afers Socials van tenir coneixement de les acusacions van esclatar i van exigir el Govern que actués davant d’una difamació d’aquest calibre. Ni la menor va ser violada, ni se la va obligar a tenir el nen ni es va donar en adopció. La menor va quedar embarassada de la seva parella, també menor, i quan estava de sis mesos es va presentar amb la seva mare a Afers Socials per avortar. Allà li van explicar que en un estat tan avançat cap metge titulat faria l'avortament. El nadó va néixer i cap de les dues famílies va voler fer-se càrrec. I aquest cas real és el que va portar Mendoza a dir a l'ONU que a Andorra s'obligava les menors violades a no avortar per poder donar nens en adopció.

Govern va portar l'afer a la fiscalia que va considerar que hi havia indicis de delicte. La Batllia va processar la líder d'Stop Violències per un delicte contra el prestigi de les institucions. L'afer ha continuat i ara la fiscalia ha fet la petició de pena: 6.000 euros de multa i 6.000 euros de compensació als 'difamats' de Govern. A més fa front a sis mesos d'inhabilitació per càrrec públic.