Suplanten a Correus per estafar a Andorra

Andorra la VellaL'Agència Nacional de Ciberseguretat Andorrana ha emès una alerta sobre una nova onada de missatges fraudulents que suplantan la identitat de @Correos amb l'objectiu de robar dades personals i de targetes de crèdit.

Els missatges falsos pretenen enganyar els usuaris per obtenir informació confidencial, com dades personals i detalls financers. L'Agència insta a la ciutadania a extremar les precaucions i a no facilitar informació personal ni econòmica a tercers.

L'Agència ha difós el següent missatge per alertar els ciutadans:

Aquesta advertència també ha estat recolzada per Andorra Digital, la Policia d'Andorra i l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que treballen conjuntament per prevenir fraus i protegir la seguretat dels ciutadans.