Tiren embolcalls amb cocaïna mentre la policia els persegueix i acaben detinguts

Andorra la VellaUn vehicle on viatjaven dos joves s'ha trobat amb un control la matinada d'aquest dijous. La patrulla policial es trobava a la rotonda de l'Aldosa de Canillo. Quan el conductor ha vist el control, ha girat de forma brusca per evitar ser aturat. Els agents que estaven a la rotonda han seguit el vehicle que s'ha acabat aturant. Des de les finestres del cotxe han llençat dos petits objectes que han estat identificats com dos embolcalls de cocaïna de 0,4 i 0,5 grams. Els embolcalls pertanyen als dos homes que tenen 27 i 37 anys.

Un cop recuperats els embolcalls i fets els registres, els agents han procedit a fer les proves d'alcoholèmia i tòxics al conductor. Ha donat positiu per drogues. Els dos homes estan acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública i, a més, el conductor també ho està com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.