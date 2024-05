Fa transferències de 166.000 euros de l'empresa on treballava al seu compte i l'enxampen

Andorra la VellaLa Policia va detenir dijous a la tarda a Andorra la Vella una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni. La investigació policial es va iniciar arran d’una denúncia i va permetre determinar que l’arrestada hauria estat fent transferències de diners de la societat on treballava al seu compte bancari. Hauria estat desviant els diners en diferents quantitats durant almenys un any fins a arribar a uns 166.000 euros.