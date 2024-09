Traslladada a l'Hospital per un accident de trànsit a Andorra la Vella

Andorra la VellaAhir al vespre, al voltant de les 19.30 hores, es va produir un accident de trànsit entre dos turismes de matrícula andorrana al carrer Baixada del Molí, número 41, a Andorra la Vella. Com a resultat de la col·lisió, una de les conductores, una dona de 49 anys, va resultar ferida i va haver de ser traslladada a l’hospital per rebre atenció mèdica. Les autoritats estan investigant les causes de l’accident.