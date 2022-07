Traslladat a Barcelona en estat greu un motorista en patir un accident

Un motorista, home resident de 23 anys, ha estat traslladat en helicòpter aquest divendres a la tarda a l'hospital de Sant Pau de Barcelona a causa de les greus lesions que ha sofert després de patir un accident a la parròquia d'Encamp. Tot i que no es tem per la seva vida, el jove té fractures a la tíbia, el peroné i al braç, així com un fort traumatisme a la pelvis. Segons han informat des del cos de policia, el sinistre s'ha produït a l'altura de la Bartra d'Encamp als volts de la una del migdia i s'hi han vist implicats tres vehicles, la motocicleta que conduïa el ferit, una Honda CB 600 Hornet, i dos turismes, un Fiat Panda i un Audi A3, tots amb matrícula del Principat.