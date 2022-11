Tres detencions per conduir sota els efectes de l'alcohol

Andorra la VellaLa policia va detenir tres persones per conduir sota els efectes de l'alcohol durant el cap de setmana. Segons informen des del cos d'ordre, la primera es va produir la matinada de dissabte (00.01 hores), quan els agents van interceptar una dona, resident de 47 anys, circulant amb una taxa d'1,09 grans d'alcohol per litre de sang en el marc de la campanya contra l'alcohol i les drogues al volant. Hores després, a les 2.20 hores, van controlar un home, resident de 38 anys, amb una taxa de 2,31 en una parada específica. Finalment, la darrera detenció es va produir el mateix dissabte a la tarda, a les 18.48 hores, es tracta d'un home, resident de 60 anys, que va patir un accident amb danys materials i va donar un resultat positiu a la prova d'alcoholèmia d'1,62 grams d'alcohol per litre de sang.