Tres detinguts per possessió de cocaïna

Andorra la VellaLa policia va detenir tres persones per possessió de droga la setmana passada. Segons s'indica al balanç de detencions, els controls van tenir lloc el 8, el 10 i el 14 d'agost. La primera detenció es va produir dilluns a la frontera hispanoandorrana quan van arrestar un home, no resident de 35 anys, que intentava accedir al país amb 1,2 grams de cocaïna. El segon, dimecres a Sant Julià de Lòria, on van controlar un home, resident de 35 anys amb 0,9 grams. Finalment, la tercera actuació va tenir lloc la matinada de diumenge a la Massana, on van identificar un home, resident de 28 anys, amb 0,3 grams de cocaïna. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública.