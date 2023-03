El Tribunal Superior manté tres anys de presó per un traficant

Andorra la VellaEl setembre del 2020 un home va ser detingut per tràfic de drogues. Arran d'una fuita d'aigua a l'edifici on vivia, la policia va acudir al lloc i l'home va llençar una motxilla amb cocaïna pel celobert. Aquest dilluns el Tribunal Superior ha mantingut els tres anys de presó als quals va ser condemnat, segons ha informat RTVA. A una altra condemnada se li ha rebaixat la pena i ha passat d'un any de presó ferma a sis mesos. Tanmateix, s'ha revocat la pena d'expulsió del país per deu anys.