Truca a la Policia perquè li donin les claus del cotxe i acaba detingut per positiu en alcohol

Andorra la VellaLa Policia va detenir dilluns un home de 52 anys per donar positiu a un control d'alcoholèmia. L'home, que era el responsable laboral, va demanar el seu subordinat que li donés les claus del cotxe, cosa que no va acceptar perquè el primer té antecedents de conducció sota els efectes de l'alcohol. Llavors el responsable va trucar a la Policia per obtenir les claus.

El cos policial va verificar que aquesta persona té antecedents i que a més té una limitació horària per conduir, a causa d'una condemna anterior. Se li va dir que encara que sí que podia conduir a aquella hora, estava evidentment alcoholitzat i se li va convèncer, aparentment, de no agafar el vehicle.

No obstant això, l'home va finalment desobeir i va agafar el seu vehicle. El van enxampar els policies al nou vial d'Encamp i va donar positiu, procedint amb la seva detenció.