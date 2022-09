Un vehicle cau en una rasa a la sortida del pàrquing comunal de Prat de la Creu

Andorra la VellaUn vehicle, Fiat Panda 4x4 amb matrícula andorrana, ha caigut en una rasa a la sortida del pàrquing comunal situat al carrer Prat de la Creu de la capital. Segons han informat des del cos de bombers, han rebut l'avís als volts de les 15.20 hores, on se'ls alertava que un turisme havia caigut en un dels forats causats per les obres que el comú està duent a terme a la via quan intentava sortir de l'aparcament. La conductora del Fiat no ha resultat ferida en el sinistre i ha pogut sortir del vehicle pel seu propi peu, concretament, a través del maleter. La policia està investigant si les obres estaven ben senyalitzades.