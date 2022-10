Un vehicle perd el control a Canillo i provoca el trasllat a l'hospital d'un padrí de 71 anys

CanilloLa policia ha comunicat un accident, del qual han rebut l’avís a les 16:35 h, que ha tingut lloc a les Bordes d’Envalira, a Canillo. Segons informen, l’accident només ha implicat a un vehicle, un BMW GT XDRIVE, amb matrícula espanyola, que s’hauria sortit de la via. Un dels passatgers del vehicle, un home no resident de 71 anys, ha resultat ferit. Posteriorment, ha estat traslladat a l’hospital per valorar el seu estat de salut.