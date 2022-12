Es veu implicada en un accident quadruplicant el límit d'alcoholèmia i acaba detinguda

La MassanaLa policia va detenir dimarts al vespre a una conductora implicada en un accident en cadena que es va produir a la sortida del túnel de Sant Antoni en direcció a la Massana cap a dos quarts de set de la tarda. La dona, resident de 65 anys, va donar positiu en alcoholèmia amb una taxa de 2,08 grams d’alcohol per litre de sang després d’un incident sense ferits amb dos turismes més. Els tres cotxes tenien placa andorrana.

Una hora després i a la mateixa zona, un altre vehicle va bolcar prop de l’oratori a la sortida dels túnels. El conductor i únic passatger va resultar il·lès. La coincidència dels dos accidents va produir retencions al centre del país.

D'altra banda, dilluns la policia va detenir tres persones més, tots tres no residents, a la frontera del riu Runer. Es tracta d’un home de 25 anys arrestat per positiu en drogues al volant, una dona de 26 detinguda per possessió de 0,6 grams de tusi (l’anomenada cocaïna rosa) i un home de 25 anys amb 0,8 grams de cocaïn