La víctima del crim de Vila va tenir por durant mesos del seu assassí

Andorra la VellaL'empresari assassinat fa dos anys a Vila, a Encamp, va témer durant anys a l'antic empleat que va acabar matant-lo, tal com informa RTVA. Es tracta d'una persona que patia esquizofrènia, però que no se la tractava. Això és el que s'ha reflectit en la continuació del judici. Fiscalia i acusació particular estan en disposició de demanar penes entre 25 i 30 anys. La defensa, per la seva part, vol l'absolució per la manca de capacitat mental de l'assassí.

Abans dels fets, l'empresari ja havia denunciat diverses vegades l'agressor a la policia. Explicava que va ser empleat seu l'any 2017, però que va ser acomiadat per conductes estranyes vers els clients. Va ser després quan li va arribar que patia esquizofrènia i que no se la tractava de forma regular. La víctima va declarar a la policia el 2020 que va trobar-lo rondant pel seu domicili i despatx professional. També van existir diverses trucades de caràcter amenaçador en què el presumpte criminal l'acusava d'organitzar una conspiració contra ell, juntament amb famosos actors de cinema.

Va ser poques setmanes després quan el denunciat, seguint segons ell el que li deien les veus al cap, es va dirigir a casa de l'empresari i el va matar. Portava amb ell gas lacrimogen, un pal esmolat i un martell, que va ser finalment l'arma executora. L'agressor es va acabar lliurant ell mateix a la policia i porta des de llavor en presó provisional.