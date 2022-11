(Vídeo) Els Banders retiren un niu de vespa asiàtica

Andorra la VellaEl cos de Banders ha compartit en les seves xarxes un vídeo que mostra com, amb la col·laboració dels Bombers, recuperen un niu secundari inactiu de vespa asiàtica. Aquesta és una espècie invasora i que resulta perjudicial per a l'apicultura i la supervivència d'altres espècies autòctones. Per això mateix, els Banders demanen que en cas de localitzar un niu com el de les imatges, s'ha de contactar amb ells (trucant al 148) de manera que el puguin controlar.