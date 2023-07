El Xokas assegura que hauria de traslladar-se a Andorra per comprar el Depor

Andorra la VellaL'streamer espanyol Xokas ha generat polèmica amb un vídeo viral en el qual diu que hauria de mudar-se a Andorra per comprar el Deportivo de la Corunya, històric club gallec en hores baixes, a la tercera categoria espanyola. Les seves declaracions han provocat rebuig entre els aficionats al futbol gallec, que critiquen la seva manca de compromís amb Galícia, i que li recorden que no té cap idea de com gestionar el dia a dia d'una entitat esportiva, o la capacitat de generar un pla seriós per retornar el club a l'elit del futbol espanyol.

Algunes persones defensen Xokas argumentant que només exposava una possibilitat per ajudar el club, però la majoria coincideix que hauria de considerar altres alternatives abans de plantejar un trasllat a Andorra.