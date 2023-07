El youtuber resident Wall Street Wolverine entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal

Andorra la Vella"Les classes d'educació sexual o afectiva són corrupció de menors, directament" Aquesta és una de les moltes declaracions que han aixecat polèmica en l'entrevista que ha fet el youtuber resident Wall Street Wolverine al líder de Vox Santiago Abascal amb motiu de la campanya electoral a Espanya. Abascal, però encara ha deixat les xarxes més estorades amb un plantejament respecte a quins requisits s'haurien de tenir per accedir a la nacionalitat espanyola. El líder de Vox ha apuntat clarament als musulmans com un col·lectiu que no podria aconseguir la nacionalitat espanyola. El motiu seria que un dels requisits per ser espanyol hauria de ser que respectin la igualtat de les dones i els drets dels homosexuals i "que no pensin que se'ls ha de penjar d'una grua". Abascal deixa entreveure que alguns dels principis islàmics haurien de ser incompatibles amb la nacionalitat espanyola.

ENTREVISTA a SANTIAGO ABASCAL 🟢 https://t.co/dsMUhqTuok — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 9 de julio de 2023