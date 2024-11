Zaplana demana evitar la presó amb un informe mèdic: "No està en el meu ànim fugir"

Andorra la VellaL’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre del Partit Popular, Eduardo Zaplana, ha presentat un informe mèdic per evitar l’ingrés a presó després de ser condemnat a 10 anys i cinc mesos per la seva implicació en la trama de les ITV, coneguda com el cas Erial.

El passat dijous, la secció quarta de l’Audiència Provincial de València va celebrar una vista per valorar la sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció, que havia demanat l'ingrés immediat a presó de Zaplana en considerar que hi ha risc de fuga. Segons la Fiscalia, el risc de fuga es justifica per la gran fortuna que Zaplana té a l’estranger.

A més, van recordar el cas de José María Tabares, un alt càrrec del govern de Zaplana a València que es va escapar al Japó, un país sense conveni d'extradició amb Espanya, després de ser condemnat per corrupció en el cas Ivex.

Blanqueig a través de BPA

Per la seva banda, la defensa de Zaplana va argumentar que no existeix cap indici que faci pensar en una possible fugida. Per reforçar aquesta postura, va aportar un informe mèdic elaborat pels forenses del jutjat l’any 2019, en què es detalla l'estat de salut delicat de l'exministre. La defensa va insistir que, al llarg de tots aquests anys, Zaplana sempre ha estat a disposició de la justícia i no ha intentat mai eludir-la. "Té la seva llar, la seva família i tot el seu entorn a Espanya", va subratllar el seu advocat.

En finalitzar la vista, que va ser pública, Eduardo Zaplana va prendre la paraula per recalcar davant el tribunal que "no està en el meu ànim fugir". Va afegir que el seu govern va ser qui va interposar la querella contra Tabares i va assegurar no tenir cap relació amb l'exalt càrrec fugit.

La sentència que condemna Zaplana conclou que va rebre comissions per l’adjudicació de les estacions de la ITV entre el 1997 i el 2003 i que va canalitzar aquests diners mitjançant una estructura societària complexa, amb comptes a: Andorra, Luxemburg i Panamà. El tribunal el va considerar culpable de delictes de prevaricació, suborn, falsedat documental i blanqueig de capitals, imposant-li també una inhabilitació per a càrrecs públics durant gairebé 18 anys i multes que superen els 25 milions d’euros.

Ara, l’Audiència Provincial de València haurà de decidir si accedeix a la petició de la Fiscalia i ordena l’ingrés a presó de Zaplana o si accepta els arguments de la defensa i manté la llibertat de l’exministre mentre es resol el recurs presentat al Tribunal Suprem. La resolució es coneixerà en els pròxims dies.