Zaplana, condemnat amb deu anys i cinc mesos de presó

Andorra la VellaLa Secció Quarta de l’Audiència Provincial de València ha condemnat a l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball, Eduardo Zaplana, a 10 anys i 5 mesos de presó. El tribunal el considera autor dels delictes de prevaricació, suborn, falsedat i blanqueig de capitals i li imposa multes per un import superior als 25 milions d’euros.

L’exministre va ser jutjat pel cas Erial, la trama d’adjudicació de les estacions de serveis de les ITV quan era president del govern valencià. Zaplana va blanquejar a BPA cinc milions d’euros dels suborns que havia cobrat i que va posar a nom d’un testaferro, el seu amic Joaquín Barceló que va reconèixer haver portat els diners al banc dels Cierco.

La sentència imposa penes mínimes al grup d’acusats que van aconseguir un pacte amb la Fiscalia Anticorrupció a canvi de reconèixer els fets: Joaquín Miguel Barceló ‘Pachano‘, testaferro confés de Zaplana, condemnat a un any i tres mesos de presó per blanqueig de capitals i a una multa de cinc milions d’euros; l’excap de gabinet Juan Francisco García (dos anys i nou mesos pels delictes de suborn, falsedat i blanqueig i inhabilitació per un delicte de prevaricació durant quatre anys i cinc mesos), i als empresaris Vicente Cotino (tres anys i cinc mesos de presó pels delictes de suborn, falsedat i blanqueig de capitals, a més d’una multa de quatre milions d’euros) i el seu germà José Cotino (dos anys de presó per un delicte de suborn i una multa de 320.000 euros).

A Francisco Grau Jornet, comptable de la trama, la sentència li imposa cinc anys de presó per blanqueig de capitals, una multa de 20 milions d’euros i inhabilitació per a l’exercici de la seva professió durant tres anys. El tribunal conclou que era el “financer” que gestionava el “patrimoni ocult” a BPA.

Suborns per concessions públiques que acabaven a BPA

Quan el Govern d’Andorra intervé la Banca Privada d’Andorra (BPA), el compte de Barceló queda bloquejat. “Vaig anar a treure els meus diners i em van dir que en el meu compte ja no era operatiu. El meu compte estava contaminat per altres comptes”, va reconèixer Barceló. Va explicar que l’havien enviat a BPA per blanquejar cinc milions d’euros que Francisco Grau li havia demanat portar a Andorra. “Me’ls va donar Grau perquè segons ell eren de Zaplana”.

Zaplana va obtenir milions per suborns quan era president de la Generalitat valenciana per la concessió d’obres a Terra Mític, a un parc eòlic o de llicències ITV. A través de testaferros cobrava comissions sota mà i feia portar part dels diners a BPA on els testaferros tenien societats pantalla i comptes numerats. Barceló va reconèixer que “jo era el testaferro de Zaplana, em demanava favors, era el meu amic i els hi feia. Si això és ser testaferro, soc testaferro”. També ha explicat que se li va demanar que fes altres transferències de diners bruts a BPA. “És van fer transferències als comptes d’Andorra, em van dir que ho fes i punt”.

