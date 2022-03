Andorra la Vella prepara un concert en homenatge al músic i compositor Joan Roure

Andorra la VellaEl comú de la capital, juntament amb l'Institut de Música, l'Orfeó d'Andorra i l'Esbart d'Andorra la Vella, preparen un concert en homenatge al músic i compositor Joan Roure, que se celebrarà el pròxim 2 d'abril al Centre de congressos a les 18 hores. Roure va ser tot un referent cultural a la capital i "volem ajudar a difondre el ric patrimoni andorrà", ha comentat el conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri, qui ha fet un repàs del paper que va jugar Roure en promocionar la música i la cultura.

Roure va ser un dels impulsors de les caramelles de la capital. "Molts nens de l'època vam viatjar a Solsona i a altres poblacions per cantar a teatres i places", ha explicat el conseller, qui va ser un d'aquests infants als quals va despertar "inquietuds musicals que no teníem", ja que no hi havia classes de música en les hores lectives. A més, Roure també va estar al capdavant de l'Orfeó Andorrà, va compondre diverses peces per l'Esbart d'Andorra la Vella i va ser professor de l'Institut de Música. "Ens va deixar un important llegat sardanístic", ha remarcat Canturri, qui ha recordat que fa uns anys ja se li va retre un homenatge amb una figura a la plaça de l'església de Santa Maria del Fener.

Pel que fa al concert, el cap de servei de l'Institut de Música, David Sanz, ha informat que el projecte estava ideat per fer-se el març del 2020 en el marc del 40è aniversari de l'Institut de Música. Per tant, aprofitant el lligam de Roure en les tres entitats, es van buscar músiques que poguessin englobar tant a l'Institut com a l'Orfeó i l'Esbart. En total hi haurà cinc peces, com 'Bonica Andorra' que serà interpretada per l'Orfeó o la sardana 'Aplec de Meritxell' interpretada per l'orquestra de l'institut. "Hem agafat les músiques originals que eren bàsicament fetes per a cobla i hem fet una adaptació per a la nostra formació", ha manifestat Sanz, afegint que l'Esbart ballarà tres peces. A més, en el marc de l'homenatge, també s'enregistra un cd amb les peces. "És la primera vegada que des de l'Institut fem un enregistrament per donar a conèixer el patrimoni als nostres alumnes", ha comentat. L'enregistrament es va fer al mes de gener i s'espera poder tenir el cd físicament el dia del concert.

Sanz també ha detallat que l'orquestra, a banda de la secció de corda, tindrà una petita plantilla de vent. Hi participaran principalment els alumnes del cicle mitjà, que són els quins tenen com a assignatura l'orquestra i dins el pla d'estudi, s'han inclòs aquestes obres, ha comentat Sanz. En total, l'orquestra la formaran una trentena d'alumnes, a banda la gent de l'Esbart i de l'Orfeó, i el director serà l'exalumne de l'Institut, Aleix Arajol.

Per la seva banda, el coordinador de l'Institut de Música, Jordi Sabata, també ha destacat la importància de Roure en el patrimoni musical i festiu del Pirineu i del Prepirineu. Sabata, a més, ha volgut remarcar que l'Institut és un centre educatiu que forma professionals, però que també dona servei a la parròquia. "Som una institució per a la ciutadania i hem de participar en el patrimoni cultural i festiu", ha emfasitzat. Finalment, Sabata ha comentat que continuen treballant amb el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior l'aspecte de les titulacions i la voluntat és que es puguin oferir com més aviat millor.