Les biblioteques d'Encamp i el Pas promocionen la lectura virtual d''El Petit Príncep' per Sant Jordi

EncampUna lectura compartida a 'youtube' del llibre 'El Petit Príncep', amb la participació de les escoles d'Encamp, els infants de l'àrea de Jovent i del col·legi Maria Moliner, serà una de les propostes de Sant Jordi per la qual aposta aquest any la parròquia encampadana i les seves biblioteques. El treball col·laboratiu entre els alumnes de cinquè i sisè es duu a terme amb l'objectiu de contagiar el gust per la lectura en veu alta, tot descobrint aquest clàssic de la literatura infantil.

Des del servei de biblioteques del comú s'estan enregistrant els vídeos de la lectura realitzada de manera fragmentada en català, i que inclourà una introducció, amb diferents llengües, del títol del llibre, per visualitzar la riquesa lingüística present a casa nostra a través d'un llibre que ha estat editat amb més de 200 variants lingüístiques diferents arreu del món.

Durant aquesta setmana, i fins dilluns de la setmana vinent, qui vulgui participar encara pot col·laborar-hi posant-se en contacte amb la biblioteca d'Encamp i del Pas de la Casa.

Les activitats començaran el dimecres 21 d'abril a les 17.30 hores, amb un taller infantil per crear 'La rosa de Sant Jordi'. Un treball manual dirigit al públic infantil a partir de sis anys. Anirà a càrrec de Martina Linares i es realitzarà a la biblioteca del Pas de la Casa. Es recomana fer la inscripció enviant un correu a bibliotecapas@encamp.ad, tot i que l'activitat és gratuïta.

El divendres 23 d'abril es regalaran llibres i roses als usuaris i usuàries del servei de préstec de les biblioteques. El mateix dia, per als inscrits a l'àrea de Jovent, es preveuen dos tallers de treballs manuals, un d'ells per crear un drac amb material reciclat, i l'altre, per dissenyar un punt de llibre personalitzat amb la fotografia de cada infant.

El llibre 'Records d'Encamp', disponible en versió digital

El dia de Sant Jordi el comú també facilitarà la descàrrega del llibre virtual 'Records d'Encamp', de Jordi Armengol i Fàbrega, que recull les vivències i anècdotes dels padrins i padrines d'Encamp entre el 1900 i el 1965. Armengol, vinculat a Encamp, va entrevistar a una vintena de persones de la parròquia a principis del 2000, que també van facilitar fotografies i documentació, algunes d'elles inèdites. Ara han estat recollides en aquesta publicació amb l'objectiu de preservar el llegat vivencial i la memòria dels encampadans i encampadanes.

Concurs de punts de llibre fins al 9 de maig

Paral·lelament als actes de Sant Jordi, la corporació té en marxa el concurs de creació de punts de llibre per a majors de 5 anys. El termini de presentació de les obres finalitza el 7 de maig. Les cinc categories del concurs són benjamí (5 i 6 anys), aleví (de 7 a 10 anys), infantil (d'11 a 14 anys), juvenil (del 15 a 17 anys) i adults (a partir de 18 anys).

Els dissenys s'han de presentar en un sobre amb les dades de contacte: nom, cognom, edat, categoria i telèfon. Els guanyadors de cada categoria rebran un lot de llibres i el punt de llibre imprès.