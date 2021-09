Un cant a la diversitat

Sant Julià de LòriaUn espectacle sobre la diversitat amb el rerefons dels drets dels infants. Aquest és el fil conductor d''El fabulós viatge de l'Estel i el Domisol' que ha donat el tret de sortida a una nova edició del projecte educatiu de la Fundació ONCA. La proposta compta amb tres funcions que se celebren aquest dissabte a Sant Julià de Lòria i que fan el ple.

'El fabulós viatge de l'Estel i el Domisol' es va estrenar el 2016 i quan la Fundació ONCA va proposar tornar-lo a fer es va plantejar "fer-li una petita volta, tant a l'elenc com a l'espectacle", explica un dels guionistes, Juan Manuel Casero. D'aquesta manera, si a l'estrena van ser Irina Robles i Alexandre Arajol els responsables de pujar a l'escenari, en aquesta versió revisada han estat Lua Roca i Ivan Caro els protagonistes.

Casero explica que l'Estel "és una nena que vol viatjar al voltant del món" i que allà on va fa nous amics. El missatge final és que "tots els nens són iguals". "És una nena a la que li agrada molt jugar, molt brillant, molt intel·ligent", destaca Roca sobre el personatge que ella encarna. Reconeix que ha estat tot un repte actuar per al públic infantil, i a més s'estrenava, ja que cal atreure la seva atenció, la qual cosa suposa "el doble d'exigència", però també recorda que no està sola dalt l'escenari i que la música d'Ivan Caro és un al·licient més per a l'espectacle. En el mateix sentit, Casero destaca que el més important és poder comptar "amb la complicitat" del públic i afegeix que el fet que sigui una proposta "molt visual i sonora" ajuda a mantenir l'atenció dels més petits. A més, recorda que es tracta d'un espectacle per a infants de quatre a vuit anys, però també per a les famílies i que busca que després puguin fer una reflexió sobre allò que han vist.

Tant Casero com Roca es mostren molt satisfets que a poc a poc es puguin anar fent espectacles i que el públic pugui gaudir de diferents propostes. I més amb el fet que propostes com la de la Fundació ONCA serveixin per "incentivar" nous públics, de fet, "el públic del futur", en paraules de Casero. Al seu torn, Roca recorda que a ella la vocació teatral se li va despertar anant a veure teatre. Per tant, considera que gràcies a propostes com la que ha tingut lloc aquest dissabte "crearem una cultura teatral molt més rica".