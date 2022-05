'Carnatge', la nova aposta de comèdia de la Companyia És Grata

Sant Julià de LòriaLa Companyia És Grata ha presentat aquest dimarts la seva nova obra 'Carnatge' amb la qual aposten pel gènere de la comèdia però tocant aspectes sobre l'educació dels fills. L'obra es basa en dues parelles de pares, l'Anna i el Carles i la Verònica i la Marta, les quals queden per tractar una baralla que han tingut els seus fills. "És una comèdia" que té moments "molt hilarants i un somriure amarg" que hi ha en el missatge de les dues parelles, ha explicat el director artístic de l'espectacle, Juanma Casero.

Pel que fa a l'obra, Casero ha destacat la voluntat que tenen els quatre personatges de mostrar que el seu punt de vista és el millor i d'aparentar, fins que en un moment "els personatges arriben a un punt de no retorn on surt la veritable personalitat" de cada un d'ells. De fet, els quatre personatges comparteixen escena durant gairebé tota l'obra i aprofiten la situació de la baralla dels seus fills per "posar sobre la taula les seves virtuts i els seus valors per voler ser millor que els altres tres", ha indicat Casero, qui també ha avançat que l'educació és un dels aspectes claus de l'obra. A més, el director ha informat que han transformat el text original en el qual són dues parelles heterosexuals per posar-n'hi una d'homosexual.

Els quatre actors, Rosa Porqueres, Isa Rivero, Joan Sans i Elisenda Palomares, són els mateixos que van fer l'obra l'any passat i amb el mateix director. "Som un tàndem que ens portem molt bé i és una obra de teatre molt coral", ha destacat Porqueres, remarcant que tots quatre se senten molt còmodes dins el gènere de la comèdia. Pel que fa a la interpretació, tant Porqueres com Rivero han coincidit que està sent tot un repte. "Estem interpretant tots personatges que són diferents de com som nosaltres a la vida real", ha comentat Porqueres, remarcant que és tot un repte perquè "ha de ser creïble i has d'anar buscant aquesta part dins teu". Tot i així, les actrius han assegurat que, al mateix temps, aquest treball agrada molt, perquè vas explorant una altra personalitat que portes dins teu.

Per la seva banda, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, ha volgut refermar "el suport incondicional del comú" cap a la companyia, la qual es va fundar l'any 1998 i després de 24 anys ja ha presentat 21 obres contant 'Carnatge'. "És una companyia més que consolidada al país amb un públic molt fidel", ha destacat Codina, qui havia estat membre la companyia. L'obra es representarà a l'Auditori Claror del Centre cultural i congressos lauredià el 26, 27 i 28 de maig a les 21 hores. Concretament, es tracta del quart muntatge que Casero dirigeix amb la companyia i el tercer amb aquest equip d'actors. A banda d'aquestes representacions, des de la companyia han manifestat que intentaran representar-la en algun altre teatre d'Andorra, tal com van fer amb l'obra 'L'Avantsala'.