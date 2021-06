La Cia. És Grata presentarà 'L'Avantsala' el 6 de juny a Madrid

Andorra la VellaDesprés de la bona acollida per part del públic durant el tancament de la 58a Temporada de Teatre, la Cia. És Grata ha estat seleccionada pels organitzadors d'aquesta mostra per viatjar a Madrid per presentar l'actuació de 'L'Avantsala' en aquesta ciutat.

La funció, programada per aquest 6 de juny, s'emmarca en una nova edició de la Mostra de Teatre en català que organitza anualment el Cercle Català de Madrid, i que compta amb el suport de la Federació d'Ateneus de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els departaments de Cultura i d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya.

'L'Avatnsala', dirigida per Juanma Casero i interpretada per Elisenda Palomares, Rosa Porqueres, Isabel Rivero i Joan Sans, narra la història d'un marit, la seva dona, la cunyada i una autoestopista que s'asseuen en la sala d'espera d'un jutjat per testificar sobre un accidentat cap de setmana al camp. Mentre esperen en la dita sala, els quatre protagonistes de l'obra tracten deposar en comú les versions dels fets ocorreguts. A mesura que avancen les converses, descobreixen fets que desconeixien uns dels altres.

La proposta de 'L'Avantsala' neix de l'adaptació que ha fet la mateixa companyia a partir del text 'Auto', d'Ernesto Caballero, dramaturg i director d'escena madrileny.