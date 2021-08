Clàssics del pop-rock en format de corda

Escaldes-EngordanyEl Trio Goldberg, format per Francesc Planella (violí), Laia Capdevila (viola) i Mireia Planas (violoncel) han estat els encarregats d’amenitzar musicalment aquesta tarda de dimarts en el marc del cicle ON-Carrer, en la seva parada a la parròquia d’Escaldes-Engordany. Els tres components de la formació musical han presentat un recorregut per la música pop-rock de la segona meitat del segle passat, repassant alguns dels grans èxits del gènere. El públic present al Prat del Roure ha pogut escoltar temes d’Elvis Presley, els Beatles, U2 o ABBA, entre d’altres. El programa ha volgut mostrar que el trio de corda és una agrupació versàtil i amb una gran capacitat d’adaptació a qualsevol gènere musical.

Tal com ha explicat Planella abans de l’actuació, “normalment” el seu repertori és clàssic però en aquesta ocasió “en tocar al carrer” han volgut optar per un programa “més informal”, una “cosa diferent” que no fan “habitualment” per tal d’adaptar-se a la situació i fer una actuació que pogués “agradar la gent que passi” pel carrer.

Planella creu que el cicle ON-Carrer és “una cosa molt interessant perquè hi pot actuar gent de moltes tendències, de la clàssica al folk o el rock” i a més el fet de recórrer les set parròquies facilita que “tothom tingui a prop de casa una proposta molt interessant”.

Malgrat les dificultats que els músics estan tenint per poder actuar en el context actual de pandèmia, Planella valora que a Andorra, a diferència d’altres països, “s’ha continuat apostant per fer concerts”, la qual cosa, ha dit, “s’ha d’agrair”.

En el marc del cicle ON-Carrer encara es podrà gaudir aquesta setmana a Escaldes-Engordany de les actuacions de Trio D3 (dimecres); Lady Scarlett (dijous) i Messin’ with the keys (divendres). Tots els concerts seran a les set de la tarda al Prat del Roure.

El Trio Goldberg en concert