Cloenda d'una Setmana de la diversitat cultural que referma el vincle entre la capital i les entitats

Andorra la VellaAndorra la Vella ha inaugurat aquest dissabte l'exposició fotogràfica 'Tornarem!', un dels actes més representatius de la darrera edició de la Setmana de la diversitat cultural. La mostra, conformada per quinze retrats de gran format i signada per la fotògrafa Montserrat Altimiras, estarà disponible per visitar al Parc Central fins al pròxim 15 de juny. El conseller de Cultura i Promoció Turística del comú, Miquel Canturri, ha assenyalat que gràcies a la desescalada "és el moment de començar a tenir bones notícies, i aquesta és una d'elles", fent referència a la possibilitat de recuperar els actes conjunts amb les associacions.

Les il·lustracions combinen el blanc, el negre i el color, i els protagonistes són els propis membres de les entitats culturals adherides a la corporació. Altimiras ha explicat que aquest va ser un encàrrec del departament de Participació Ciutadana, i la idea va estar centrar-se en les expressions facials dels representants culturals amb el blanc i negre i "donar un toc de color en allò que els identifica". "Ens ho vam passar molt bé -durant la sessió fotogràfica- perquè la gent de les entitats és molt agraïda. Són persones voluntàries i es nota perquè ho fan amb il·lusió i amb ganes", ha afegit.

Durant la inauguració de la mostra, que també ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, Canturri ha volgut reconèixer el compromís, l'empenta i la proactivitat de les associacions per, malgrat la situació actual, no decaure. Alhora, també ha recordat que al llarg dels darrers onze anys Andorra la Vella ha celebrat la Setmana de la diversitat cultural de la mà de les entitats, demostrant la bona entesa i les ganes de participat del teixit associatiu del país.

Tot just després d'aquesta inauguració, la plaça del Poble ha iniciat una mostra de música i dansa tradicional, que ha començat amb una actuació del grup de bombos 'Tras os montes' i un concert de sons portuguesos amb 'Os amigos do Zé'. El programa també inclou espectacles de ballet clàssic de Casa Rússia, danses tradicionals amb l'Esbart dansaire d'Andorra la Vella i una mostra de ball flamenc, sevillanes i clàssic espanyol organitzada per l'Associació espanyola Alendoy Flamenc. La jornada es tancarà amb un concert de mariachis amb 'Los mensajeros de Mexico'.