Una setmana per celebrar la diversitat cultural

Andorra la VellaAndorra la Vella dona el tret de sortida aquest dilluns a la Setmana de la diversitat cultural amb un grapat d'activitats organitzades per les entitats registrades a la parròquia i el comú per celebrar el Dia mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament declarat per l'Assemblea General de l'ONU.

Les jornades, que es duen a terme des del 2011, tenen lloc després d'una edició en blanc a causa de la pandèmia. En aquesta ocasió recullen el crit d'esperança de les associacions culturals i de residents del país, que porten més d'un any allunyades dels assajos, els escenaris i els carrers, però que es mostren confiades a poder recuperar aviat la normalitat. És per això que una de les activitats principals d'aquesta edició serà l'exposició fotogràfica 'Tornarem!', que s'inaugurarà el dissabte 15 de maig a les 16 hores al Parc Central i que estarà instal·lada durant un mes. Els mateixos membres de les entitats són els protagonistes de les imatges, fetes per la fotògrafa i professora de fotografia de l'Escola d'art del comú, Montserrat Altimiras.

La Setmana de la diversitat cultural, en la qual participen activament una vintena d'entitats, es clourà el dissabte a la tarda. A més de l'exposició 'Tornarem!', també s'ha previst una mostra de música i dansa tradicional a la plaça del Poble, que començarà a les 17 hores. Hi haurà un concert de sons portuguesos amb 'Os amigos do Zé' i un altre de mariachis amb 'Los mensajeros de Mexico' i espectacles de ballet clàssic de Casa Rússia, danses tradicionals amb l'Esbart dansaire d'Andorra la Vella i una mostra de ball flamenc, sevillanes i clàssic espanyol organitzada per l'Associació espanyola Alendoy Flamenc.

Al llarg de la setmana s'oferiran al Centre cultural la Llacuna exposicions de fotografies de la Federació andorrana de fotografia i de retrats dels membres del Grup de folklore Casa de Portugal, projeccions de documentals (de la història de les falles a càrrec de l'Associació de fallaires d'Andorra la Vella i de la caravana solidària que va fer el 2019 l'associació Creuem fronteres als camps de refugiats de Tindouf a Algèria) i una mostra i una xerrada sobre les litografies d'artistes del país que des de fa més de dues dècades edita la Societat Andorrana de Ciències per Sant Jordi. El programa també inclou tallers de tatuatges amb henna, de castanyoles i de cuina mexicana (aquesta darrera activitat es retransmetrà en directe a través de les xarxes socials de l'Associació de mexicans a Andorra Mexand i del departament de Participació ciutadana).

Tot el detall del programa es pot consultar al web andorralavella.ad. Les activitats previstes s'han adaptat a les mesures sanitàries i, en aquest sentit, les places són limitades segons l'aforament disponible.