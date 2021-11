Conversa amb Najat El Hachmi

EncampLa sala de conferències del Centre esportiu del Pas de la Casa acollirà dimarts 9 de novembre, a les set de la tarda, una entrevista en directe amb l'escriptora Najat El Hachmi, autora de la novel·la 'Dilluns ens estimaran', premiada amb el Nadal 2021. L'activitat ha estat desenvolupada pel servei de biblioteques del comú d'Encamp i compta amb la col·laboració de Culturàlia Club, la publicació cultural andorrana. Serà precisament el seu director, Arnau Colominas, l'encarregat de realitzar l’entrevista.

Cal reservar plaça enviant un correu a bibliotecapas@encamp.ad, ja que les places són limitades.

'Dilluns ens estimaran', la novel·la protagonista, explica la història d’una jove que vol ser lliure i feliç. Les circumstàncies en què viu, però, són complicades. Un entorn opressiu, del qual no li serà fàcil sortir sense haver de pagar un preu molt alt, marca el seu present i potser el seu destí. Tot comença el dia en el qual coneix una noia que l’enlluerna. Forma part de la seva mateixa comunitat, però la seva família viu la condició cultural sense els llasts ancestrals de la resta. La nova amiga tot just està afrontant els primers reptes que com a dona li presenta la vida. I ho fa amb una vitalitat, una determinació i una il·lusió tan fascinants que empenyen la jove a seguir les seves passes.

‘Dilluns ens estimaran’ és una història emotiva i reveladora sobre la importància que les dones siguin les protagonistes de les seves vides, per més que hagin d’afrontar condicionants d’origen, de classe social o de gènere. Es tracta del relat del dur camí cap a la llibertat.

"Hi ha raons de fons que em porten a escriure sobre nosaltres: aleshores no ho sabíem però estàvem conquerint territoris nous —impensables per a les nostres mares—, estàvem esquinçant tots els vels, esquerdàvem muralles impenetrables amb una cullereta esquifida i no ens n’adonàvem" diu El Hachmi.