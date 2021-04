Curs intensiu de dansa vertical al Centre de Tecnificació d'Ordino

Andorra la VellaL'escola Líquid Dansa organitza dos cursos intensius de dansa vertical per a persones a partir dels 14 anys, que aniran a càrrec de Pere Vilarrubla, al Centre de Tecnificació d'Ordino (CTO). El primer d'ells tindrà lloc el cap de setmana del 17 i 18 d'abril, entre les 10 i les 13 hores, per un preu de 80 euros. Aquest primer curs està adreçat a tota mena de persones interessades en el moviment i les arts escèniques, especialment en la dansa, el circ o l'acrobàcia.

No hi ha cap requisit de coneixements ni habilitats prèvies per assistir al curs i, per tant, està obert a totes aquelles persones que mai han provat la dansa vertical o que només hi han tingut un primer contacte. Cal destacar, però, que la dansa vertical és una disciplina física que requereix una bona consciència corporal.

D'altra banda, els dies 24 i 25 d'abril, entre les 10 i les 13.30 hores, i per un preu de 90 euros, s'oferirà un curs d'aquesta disciplina de nivell 2, és a dir, adreçat a persones ja iniciades en la dansa vertical, familiaritzades amb el material de seguretat necessari per dur-la a terme i capaces d'utilitzar-lo amb autonomia.

Així doncs, les persones que s'inscriguin han de ser capaces de sostenir el cos en planxa en diferents punts plans de la paret; trobar el punt d'equilibri sota el punt d'ancoratge; saltar i tornar a la paret amb control; comprendre les rotacions bàsiques, com els salts mortals endavant i endarrere i fer rodes a la paret, i controlar el pèndol caminant en posició de planxa lateral.

Per als interessats que vulguin participar en els dos cursos, el preu serà de 160 euros.