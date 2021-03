Deconstrucció del documental 'Mr Hand Solo', la història de superació d'un jove amb una pròtesis de Lego, que s'estrena aquest divendres

Andorra la VellaLes vides d'Hèctor Romance i David Aguilar es van creuar per primer cop el 15 de desembre de 2017. El primer, format en comunicació audiovisual i especialitzat en cinema, exercia de periodista a la televisió d'Andorra. I el segon, estudiant, s'estrenava com a conferenciant davant d'alumnes de quart de primària i de primer d'ESO al col·legi Sant Ermengol del Principat. “M'ho va proposar una mestra i bàsicament vaig explicar a la classe com havia fet la pròtesi i que el 'bullying' escolar és una cosa molt dolenta”, recorda Aguilar.

El relat del David, abans de transcendir com una història de superació, és la d'un nen que neix amb una diversitat funcional associada al síndrome de Poland que, ras i curt, en el seu cas significa que el braç dret se li acaba a l'alçada del colze. D'aquí l'etapa escolar difícil, que resol, com ell mateix rememora, “amb l'estima de les persones més properes, perquè m'ensenyen que no m'he d'avergonyir per viure una situació diferent d'altres nens i que, en realitat, jo no soc menys capaç que ningú altre per fer res. I les pròtesis així ho demostren”.

Tornant a la conferència al Sant Ermengol, explicar com funcionen les pròtesis per al braç, que ell mateix es construeix amb peces de Lego des que tenia 9 anys, és el missatge principal que el David vol transmetre als alumnes amb la seva xerrada. El jove encara no sap de l'abast de la influència que tindrà la seva història per conscienciar contra el 'bullying' escolar i per demostrar a altres infants amb diversitat funcional que no són menys capaços que ningú altre per aconseguir els seus propòsits. De la seva banda, l'Hèctor, que cobreix periodísticament l'acte, torna a la redacció amb l'objectiu immediat d'elaborar la notícia sobre la conferència del David per a l'informatiu de la televisió, i amb un altre projecte que li balla pel cap i que requerirà de més temps.

“La seva història és bèstia, però el seu somriure, el seu punt de maduresa, de com explicava l'assetjament escolar... vaig trobar-me que la realitat superava la ficció”, diu Romance. I així és com aquest periodista ocasional, que en el cinema comptava amb l'experiència d'alguns projectes com a meritori de direcció, un curtmetratge –'Impacto'– que aconsegueix diversos reconeixements i un treball com a ajudant de direcció en un llargmetratge, va saber que havia trobat una història “tan potent” que li havia de permetre posar els dos peus al món de l'audiovisual.

La família Aguilar s'ho va rumiar, perquè aleshores el David ja començava a ser famós i volien anar amb prudència, però els va convèncer la proposta de l'Hèctor i la van acabar acceptant. En uns mesos, i en bona part gràcies al pare del jove, Ferran Aguilar, van aconseguir finançament provinent de diversos inversors privats, sobretot andorrans però també alguns catalans. Uns dels primers a posar diners al projecte van ser els propietaris de l'antic centre comercial Punt de Trobada, perquè eren amics de la família i, és clar, coneixien de primera mà la vida del protagonista.

El rodatge del documental 'Mr Hand Solo', produït per Imminent Produccions i Arlong Productions, va durar unes deu setmanes i es va desenvolupar entre Andorra, la Seu d'Urgell, Barcelona i dues localitzacions més que, al principi, no entraven en els plans dels director: les instal·lacions de Lego a Hong Kong, on el David va fer una conferència, i la seu central de la companyia, a Dinamarca, on es van trobar amb els principals càrrecs directius de la multinacional.

“Vam haver de rodar relativament ràpid perquè el David du una vida molt activa”, explica l'Hèctor, en al·lusió a les conferències que el protagonista del documental fa pel món –ha explicat les seves vivències al Brasil, França i fins i tot a la NASA– i que mira de comptabilitzar amb els estudis de tercer de Bioenginyeria que cursa a Barcelona.

El resultat de tota aquesta feina, que va començar el 2017 i va acabar el 2019, és un retrat de la vida de David Aguilar, un jove que es construeix les seves pròpies pròtesis amb peces de Lego. Segons l'Hèctor, el director, és “una història de superació personal brutal, amb molts intratemes que van sorgint: toquem assetjament escolar, el rebuig per ser diferent, la família –que és molt important–, abordem què comporta la fama o l'èxit en algú tan jove... Sempre que surt als mitjans de comunicació és només durant 2 o 3 minuts, i jo volia aprofundir-hi. Vam treballar moltíssim per aprofundir-hi. Per exemple, vaig repetir sencera la primera entrevista que li vam fer, perquè encara no hi havia empatia. La vaig repetir a meitat de rodatge i aquesta va ser la bona”.

El documental 'Mr Hand Solo' s'estrena aquest divendres a Barcelona, la Seu d'Urgell, Lleida i Madrid, després d'haver aconseguit l'èxit a 'casa', a Andorra. La història de David Aguilar arribarà a molt més públic i seguirà transcendint. És probable que arran de l'estrena el jove multipliqui la seva tasca com a divulgador de la seva experiència vital. “Seguiré explicant com sortir d'un forat tan negre com el de la joventut, quan et veuen diferent. Seguiré donant consells a alumnes, professors i pares: tots som diferents, no haurien d'existir les paraules discapacitat, ni minusvalidesa. Jo no em considero cap de les dues coses i ningú se n'hauria de considerar. Tots som diferents perquè tenim capacitats diferents”, argumenta el David qui, a més, té clar el seu futur: “Em dedicaré a les pròtesis, a posar un braç a un nen que no en té, perquè pugui tenir una vida millor”.

Distribuït per Filmax, el documental es va estrenar a Andorra al gener amb la previsió d'estar en cartellera entre quatre i set dies. S'hi va estar un mes, malgrat la pandèmia. I si l'aval andorrà no fos suficient, el llargmetratge arriba a la cartellera catalana amb el seu primer premi sota el braç, atorgat, com a millor documental, en el Boston Science Fiction Film. “És el festival de ciència ficció més antic i més important dels EUA, només per la selecció ja va ser una passada i, a més, competíem amb 'Kubrick by Kubrick', amb entrevistes inèdites al gran director de cinema... i els vam guanyar. Aquí sí que la vam fer grossa”, explica Romance. I el que els espera.

Trailer oficial de 'Mr Hand Solo'