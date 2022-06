Descobrir la música gràfica a través d'una exposició de partitures a l'Espai Caldes

Escaldes-Engordany'Una poètica del vertigen' és l'exposició que des d'aquest dimecres i fins al proper 10 de setembre acull l'Espai Caldes d'Escaldes-Engordany. Es tracta d'una mostra que gira al voltant d'una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica. En total s'exposen una vuitantena de partitures i altres documents del col·leccionista David Sanz que per si mateixes "són obres artístiques", segons ha explicat el conseller de Vida Cultural d'Escaldes, Valentí Closa.

Així doncs, els visitants poden veure exposats elements com correspondència, llibres, programes de concert i enregistraments, entre altres, mentre fan un recorregut geogràfic, sonor i visual que permet copsar el naixement i el desenvolupament d'aquesta tendència musical, que es caracteritza pel seu interès en la grafia com a recurs d'expressió i creativitat.

L'exposició està estructurada com un viatge que passa per diferents indrets que faciliten el fil conductor de l'exposició. És a través d'aquests que es pot conèixer l'obra de compositors com Schoenberg, John Cage, Krystof Penderecki, Sylvano Bussotti, o Georg Crumb. A més, la mostra permet descobrir les opinions d'alguns dels compositors més rellevants com són Helmut Lachenmann, Joan Guinjoan, Luis de Pablo o Josep Maria Mestres Quadreny, en vídeos on exposen la seva visió sobre l'estètica i les obres.

Amb tot, Closa ha manifestat que es tracta d'una exposició diferent perquè "al principi et sobta una mica". Tot i això, ha posat en relleu que "de vegades, més que explicar-ho és una mostra per venir a veure i entrar en un món que potser molta gent desconeix". En aquest sentit, cal entendre que gràcies a aquestes partitures van sortir "molts moviments" que, precisament, han estat la base "de molts tipus de composició musical que tenim ara".

Com és habitual, la corporació comunal ha dissenyat un seguit d'activitats per tal de complementar l'exposició. D'aquesta manera, el dimecres 20 de juliol, a partir de les 20 hores, a banda d'una visita guiada està previst un espectacle on la guitarra de David Sanz es trobarà amb la veu de Noemí Rodríguez i la dansa de Xavi Pérez. El dimarts 23 d'agost a partir de la mateixa hora hi haurà un concert en què Albert Bartomeu recrearà l'esperit d'innovació i creativitat que el segle XX va portar a l'art i a la música.