Encamp aposta per la cultura amb l'obra 'Vida de peix... sense espines!'

EncampEl comú d'Encamp continua apostant per la cultura, i aquest dissabte ha estat el torn de l'obra 'Vida de peix... sense espines!' amb Mercè Comes i Rosa Andreu. L'espectacle teatral s'ha celebrat a les 21.30 hores a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp, on les dues reconegudes actrius han fet passat una bona estona amb comèdia als assistents. La cònsol major, Laura Mas, ha destacat aquesta aposta pel món cultural per part del comú en diferents vessants. “Hem fet obres internacionals i obres a nivell nacional per recolzar el teatre nacional i cultural”, ha indicat, afegint que el proper cap de setmana s’inicien les titelles a Encamp i al Pas de la Casa, amb una obra en francès i una en català per part de les dues ambaixades. Mas ha informat que l’obra d’aquest dissabte és la darrera d’àmbit internacional, però ha recordat que encara queda una obra nacional i el musical infantil d’Aladdin.

L'obra està formada per un recull d'anècdotes i situacions còmiques viscudes en primera persona i agafades del cercle d'amistats de Comes. En un primer moment, l'espectacle havia de ser un monòleg, però finalment es va convertir en una conversa entre dues dones, la Maria i la Llúcia, qui xerren en una sala d'espera. Amb un llenguatge directe i divertit, les dues protagonistes tenen converses cada cop més complexes i surrealistes, i a vegades, també reals com la vida mateixa.

La idea, el text i la direcció de l'obra ha estat a càrrec de Comes, i l'espectacle s'ha aturat a la parròquia encampadana en una gira per tot el territori català. El preu de les entrades per aquesta obra eren de dotze euros, i s’han venut aproximadament 150 localitats, arribant al 40% d’aforament, el màxim permés.

Finalment, la cònsol també ha indicat que compaginar en el mateix cap de setmana una oferta esportiva com l’OTSO amb una de cultural, ajuda a reactivar econòmicament la parròquia. De fet, ha remarcat que amb l’OTSO tenen pernoctacions a la parròquia i turistes que hi passegen, i que per tant, ajuden al comerç i a la restauració local.