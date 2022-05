Encamp embelleix la zona de Mosquera amb murals per donar a conèixer la història de la parròquia

EncampEl comú d'Encamp embellirà les façanes i les portes de la zona de la Mosquera amb una desena de murals. A banda de millorar i embellir aquesta zona del nucli antic, que s'ha vist afectada per accions de vandalisme com grafitis, el projecte també pretén donar a conèixer "la nostra cultura i història", ha explicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot. La corporació destina al voltant de 10.000 euros per a l'elaboració d'aquests murals que es van iniciar ja fa una setmana i preveu que estiguin enllestits durant l'estiu. A banda d'aquesta primera fase, la corporació ja està treballant en una segona fase "molt més petita per acabar de completar tot aquest entorn" que inclourà el Molí del Guillem i altres indrets, després de l'interès de més privats pel projecte, ha comentat Marot. De fet, ha volgut agrair la col·laboració de les famílies per la cessió de les façanes i de les portes i ha declarat que com a mínim els propietaris hauran de mantenir els murals durant 5 anys.

Per la seva banda, el tècnic del comú d'Encamp, Robert Lizarte, ha manifestat que els murals estan fets a partir de fotografies de principis del segle XX, entre el 1900 i 1950, i ha detallat que moltes de les imatges per fer els murals les han cedit les mateixes cases i d'altres provenen de l'arxiu comunal. De fet, amb aquest projecte s'intenta que els murals tinguin relació amb les persones i les cases on estan fets. "Es vol fer una unió entre la història del poble i el present" per així recordar que hi ha un llegat que s'ha de transmetre a les noves generacions, ha manifestat el tècnic, assegurant que amb la imatge et pots fer una idea de com era el poble. De fet, serviran per conèixer com es vivia a la parròquia abans de la transformació que va viure amb les pistes d'esquí. "Una vida pagesa, camperola, muntanyenca i dura", ha remarcat Lizarte, afegint que aquests murals també serviran per explicar als turistes i als visitants "les nostres arrels".

Entre els diferents murals s'hi podrà trobar el primer cotxe particular que hi va haver a Encamp, la imatge d'un síndic i un subsíndic dels anys 30, actes de la festa major o paisatges de la vall dels Cortals. D'altra banda, Marot també ha informat que el departament de Medi Ambient està treballant perquè en aquesta zona hi hagi un punt de referència per a la ruta dels Orris.

Aquests murals estan fets per la pintora Samantha Bosque. Durant la presentació, ha explicat que aquestes pintures donen continuïtat al mural que ja es va fer fa anys a la plaça de Sant Miquel. "Amb aquestes pintures es realçarà aquesta memòria històrica i s'introduirà al context contemporani", ha detallat Bosque, qui ha assegurat que fer aquests murals està sent tot un repte, ja que ha d'utilitzar tècniques noves per poder pintar sobre portes i portes de garatge de ferro. "No és la meva tècnica habitual i es fa en una superfície irregular", ha expressat.