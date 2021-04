Encamp torna a fer ple en l'inici dels espectacles musicals infantils

EncampEl comú d'Encamp ha donat el tret de sortida aquest dissabte a una nova temporada d'espectacles musicals infantils amb la representació de 'La Cenicienta', una de les històries més conegudes de Disney. Tal com ja va succeir durant la temporada anterior, en què es va poder gaudir d'una edició molt satisfactòria, la cònsol major encampadana, Laura Mas, ha explicat que les entrades per aquesta primera actuació també es van exhaurir ràpidament des que es van posar a la venda.

En aquest sentit, cal destacar que la corporació, amb la finalitat d'obrir els espectacles als infants de la parròquia però també als de tot Andorra, ha organitzat dos passis per cadascuna de les quatre funcions que conformen el cicle, que tindran lloc sempre a les 11 i a les 16.30 hores, i que permeten acollir fins a 120 assistents cadascun.

Mas ha explicat que l'èxit registrat l'any passat "ens va fer pensar que ens estàvem posicionant com a referència al país pel que fa als musicals infantils", i és per això que la voluntat del comú és anar apostant, cada vegada més, per la qualitat de les actuacions. A més, aquest any també s'incorpora per primera vegada el vessant inclusiu.

De fet, la funció d''El Pot Petit', que se celebrarà el proper 5 de juny, comptarà amb llenguatge de signes per apropar l'esdeveniment a persones amb diversitat funcional. "És cert que estem molt a sobre per potenciar a la parròquia l'àmbit inclusiu", ha dit, posant com a exemple el nou parc infantil ubicat entorn de la plaça Sant Miquel, que precisament s'ha dissenyat treballant en aquest aspecte, tant per a petits com per la gent gran.

El cicle de musicals es clourà amb altres dues actuacions que també són producte de Disney. Així doncs, el 2 d'octubre el públic podrà gaudir de la representació de 'Coco' i, el 20 de novembre, es representarà 'Aladdin'.