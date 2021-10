L'Esbart Dansaire celebra 40 anys ballant

Andorra la VellaVa ser el mes d'octubre del 1981 quan l'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella va començar a caminar a iniciativa del comú de la capital i sota la direcció de Rafel Miranda. La festa major de l'any següent, el 1982, va tenir lloc la primera actuació. Per commemorar aquests 40 anys de vida l'entitat ha previst un seguit d'actes que arrenquen aquest mateix mes, de fet coincidint amb la Fira d'Andorra la Vella i que s'allargaran fins al mes d'agost.

Així, el tret de sortida a aquesta commemoració es donarà aquest dissabte vinent, a dos quarts d'una del migdia, amb una actuació a l'escenari de la fira, on els diferents grups que integren l'esbart oferiran danses com 'El porrer' o el 'Contrapàs'. Des de l'esbart es vol, tal com ha comentat la seva directora, Maria Àngels Velando, que aquesta sigui una actuació en què els dansaires puguin, en la mesura que ho permeti la pandèmia, interactuar amb el públic. La següent actuació commemorativa tindrà lloc per l'escudella on s'estrenarà una dansa dedicada a la menja que no es va poder presentar públicament en l'edició anterior arran de la suspensió de l'acte per la crisi sanitària. Tal com ha manifestat Velando, els escudellaires van dedicar el plat a l'esbart i des de l'entitat es vol agrair aquest gest amb aquest ball especial. Ja per Carnaval a banda del Robatori de les olles s'oferirà una actuació "especial" del 'Ball de la Consòrcia' i en la que es vol que participin tots els cossos de dansa. Ja al mes de maig hi ha previst el tradicional festival en què es vol implicar persones que al llarg d'aquests anys han col·laborat amb l'entitat. Al juny, durant les festes del foc, l'Esbart Dansaire vol oferir unes "bruixes especials" i ja a l'agost arribarà "l'acte més important", la festa major, en què volen tenir un paper molt important no només amb el 'Ball del Pregó' i el del 'Contrapàs' sinó que també es vol convidar grups de fora perquè vinguin a celebrar el colofó a aquest aniversari. De moment estan confirmats un grup de l'Argentina i un altre de Mèxic i s'espera que pugui venir també un del Brasil. De manera paral·lela, es farà un concurs d'idees perquè la ciutadania pugui dir la seva sobre el vestuari del contrapàs, fent les seves aportacions.

En aquests anys d'història han estat unes 300 les persones que han passat per l'esbart, que ara compta amb una cinquantena d'integrants, de fet, una xifra que es manté al llarg dels anys. Al cos de dansa, integrat per persones a partir de 17 anys, estan "pletòrics" ja que es compta amb 27 integrants, la majoria de les quals, dones (21). Les dificultats, però, se centren en la base, ja que tal com ha comentat Velando la pandèmia no ha ajudat a potenciar-la. "Falta molta base", ha manifestat, i ha afegit que ara "és un mal moment", motiu pel qual ha aprofitat per fer una crida a què els "pares involucrin els fills", ja que creu que hi ha "molt desconeixement" del que es fa a un esbart, que a més ha de 'competir' amb tota l'oferta que els infants tenen al seu abast. De fet, fins i tot s'estan "plantejant anar a les escoles" a difondre l'entitat. Actualment hi ha cinc infants a infantil A, el grup que va dels cinc als vuit anys, quan l'ideal seria que fossin entre vuit i deu. N'hi ha cinc més al grup que va dels nou als onze anys i deu a juvenil, que agrupa els que es troben entre els dotze i els setze anys.

La directora, que porta des del 1994 liderant la formació, amb una pausa entre el 2001 i el 2006, data a partir de la qual compta amb la col·laboració de Sílvia Martín, ha recordat que al llarg d'aquests 40 anys l'entitat ha aconseguit diferents fites. Ha estrenat una quinzena de danses pròpies i ha portat la tradició del país arreu del món, especialment a Europa però també amb actuacions a Mèxic i Corea. I precisament l'aportació cultural és el que ha destacat el conseller de Cultura i Promoció Turística d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, que ha subratllat la importància de tenir entitats com l'esbart que facin possible "tenir aquest tresor guardat i que passi de generació a generació". El conseller ha posat en relleu, per exemple, que el ball del 'Contrapàs' hagi esdevingut un dels actes "més importants" de la festa major. Ha recordat que l'entitat rep 27.000 euros del comú, però que l'aportació serà més important aquest any per la celebració de l'aniversari.